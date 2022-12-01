Об этом он сказал агентству РИА Новости.

"Раскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", - сказал Лавров, однако конкретные факты корректировки ударов не привел.

1-2 декабря в польском Лодзи проходит заседание Совета ОБСЕ, куда не пригласили главу МИД РФ Лаврова .

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