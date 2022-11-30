Об этом информируют на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В МВД рассказывают, что максимально автоматизируют эту процедуру.

"Люди не будут ходить по учреждениям с бумажками, все будет происходить дистанционно. Необходимые проверки будут проходить автоматически, лицо будет проходить идентификацию с помощью КЭП, Дия и т.д., чтобы подать заявку. О результате рассмотрения заявки и решения будем также сообщать после того, как его зафиксирует реестр", - говорит замминистра внутренних дел.

Бондаренко объяснил, как будет работать современный сервис, действующий в рамках реестра оружия.

"Когда гражданин с паспортом будет приходить в оружейный магазин, продавец как субъект этого же реестра сможет ознакомиться со статусом клиента и разрешением на покупку оружия. Так же в реестре будет информация и об оружии - с момента попадания на склад магазина, когда оно еще обезличено. В магазине она получит своего хозяина и уникальные признаки", - сказал Бондаренко.

В отношении пожилых людей, которым сложно пользоваться электронными сервисами, заявку на разрешение может сгенерировать представитель магазина, имеющий доступ к реестру.

Сейчас идет разработка гибкой рисковой модели, которая поможет установить комфортные для всех участников процесса обращения оружия условия контроля.

Напомним, 23 февраля парламент принял в первом чтении законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие". Впереди должно быть второе чтение этого закона.

Ранее, 4 марта 2021 года Верховная Рада отклонила законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему", а также альтернативный ему проект №4335-1. В частности, законопроект №4335 предлагал разрешить приобретение и хранение оружия, тогда как альтернативный проект №4335-1 предусматривал разрешение и на его ношение.

6 сентября 2021 года глава МВД Денис Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия.

17 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников поддержал легализацию огнестрельного оружия для самозащиты.

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