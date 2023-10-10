Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война в Израиле Не причастны, но поддерживаем: духовный лидер Ирана прокомментировал атаки ХАМАС на Израиль

Не причастны, но поддерживаем: духовный лидер Ирана прокомментировал атаки ХАМАС на Израиль

10 октября, 2023 вторник
12:38
Война в Израиле

Иранский аятолла Али Хаменеи заявил, что операцию по атаке на Израиль палестинцы совершили сами и без всякой помощи и перевел вину на сионистов

Об этом пишет Reuters.

Хаменеи поддержал действия ХАМАС, отметив, что операция со стороны сектора Газа стала "непоправимым разведывательным и военным провалом сионистского режима". Великий аятолла Ирана заявил, что ответственность за случившееся несет Израиль.

"Эта катастрофа вызвана самими сионистами. Когда жестокость и преступность переходят все границы, следует ожидать бури. Именно сионисты навлекли на себя эту беду", - заявил Хаменеи.

Ранее Израиль не раз обвинял Иран в планировании атаки 7 октября. Однако и в США, и в Израиле подтверждений того, что Иран является организатором нападения – нет.

"У нас нет никаких показаний или доказательств (причастности Ирана)", - заявил изданию Politico представитель армии обороны Израиля майор Нир Динар, добавив при этом, что, по мнению израильской стороны, "иранцы не были удивлены" действиями ХАМАС.

7 октября советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом самой большой атаки на Израиль за последние годы и заявил о полной поддержке.

Накануне в СМИ сообщили , что руководство Ирана помогало совершить ХАМАС нападение на Израиль, которое планировали с августа 2023 года. Однако в Тегеране отрицали свою причастность к конфликту

Также в Белом доме заявили , что Иран является соучастником действий ХАМАС в войне с Израилем, однако фактов прямой их причастности к атакам террористов пока нет.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС заявили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАС заявил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты".

Иран
Читайте также:
9 октября, 2023 понедельник
ISW: Россия готовится к возможным конфликтам со странами НАТО
8 октября, 2023 воскресенье
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным
радбез ООН
9 октября, 2023 понедельник
Совбез ООН не смог принять совместное заявление о нападении ХАМАСа на Израиль
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 октября
12:41
В Израиле разыскали еще семерых украинцев, считавшихся пропавшими
12:39
Экс-замминистра обороны и еще одно лицо подозревают в закупке некачественных бронежилетов
12:38
Польские солдаты
В Польше два генерала подали в отставку после скандала с российской ракетой под Быдгощом
12:37
Эксклюзив
Мир готовится к глобальному конфликту, - аналитик Института стратегических исследований
12:35
мунэо судзуки
Заявил, что Москва победит в войне: в Японии депутата выгнали из партии из-за поездки в РФ
12:25
Как получить тест-полоски украинцам с сахарным диабетом I типа бесплатно или с небольшой доплатой: объяснение Минздрава
12:07
Rheinmetall получил заказы на поставку более 150 тыс. артиллерийских снарядов для Украины. Подробности
12:04
"Лучший способ бороться с тревогой": в Укрэнерго рассказали, как подготовиться к возможным блекаутам
11:52
В конгрессе США помощь Украине и Израилю могут проголосовать одним пакетом, – СМИ
11:41
Укравтопром назвал, какие электромобили были самыми популярными среди украинцев в сентябре
11:30
Обновлено
Оккупанты утром обстреляли Харьковщину: пострадали три человека
11:27
РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Донбасса: погиб человек, еще четыре ранены
11:20
Палестина
Нельзя путать ХАМАС с палестинским населением: МИД Испании о предложении остановки помощи Палестине
11:13
Открытие э-деклараций чиновников: Зеленский подписал закон
11:07
Сироп от кашля
Сироп от кашля привел к смерти около 300 детей в некоторых странах. В чем именно кроется опасность
11:04
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Важность Токмакского направления для контрнаступления ВСУ и сдерживания врага возле Марьинки: Згурец о ситуации на фронте
10:54
Обновлено
В Красном Кресте заявили, что у них нет проверенной информации, могут ли люди эвакуироваться из Газы через Египет
10:53
В Запорожье задержали двух женщин, подозреваемых в передаче врагу личных данных бойцов ВСУ
10:51
Нефть дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
10:46
Рамзан Кадыров
Кадыров заявил, что готов отправить "миротворческую миссию" в Палестину
10:45
OPINION
Терроризм – это не ответ. Молюсь, чтобы Израиль имел свободу и мир
10:41
Зеленский прибыл в Бухарест и планирует встретиться с президентом Румынии: что будут обсуждать
10:30
США заявили, что не будут вводить свои войска в Израиль
10:26
Готовились более года: в руководстве ХАМАСа озвучили подробности нападения на Израиль.
10:24
РФ вывела в Черное море 2 подводных ракетоносителя с общим залпом 8 "калибров"
10:17
Система "Шлях" до сих пор не интегрирована с реестрами пограничников
10:02
Netflix сообщил дату выхода финального сезона сериала "Корона"
09:53
Инфографика
Курс валют на 10 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
09:50
Wi-Fi
В Луганской области оккупанты планируют разрешить жителям доступ к Wi-Fi только после идентификации личности, - ОВА
09:43
Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти
09:31
Президентские выборы в РФ: британская разведка рассказала, чего ждать от избирательной кампании Путина
09:31
POLITDATA: НАПК открыло доступ к Реестру отчетности политпартий
09:06
Обновлено
Премию Вацлава Гавела по правам человека получил турецкий правозащитник. Анкара раскритиковала решение
08:57
Обзор
ХАМАС сделал подарок Путину, война в Украине ощущается даже в Арктике. Акценты мировых СМИ 10 октября
08:41
Тайвань запустил в космос первый метеорологический спутник собственного производства
08:40
Обновлено
Ночная атака на Украину: вражеские "шахеды" и авиация терроризировали юг и восток страны
08:19
Эксклюзив
Оккупанты расширяют автомобильный путь между Новоазовском и Мариуполем - готовят "подушку" для железной дороги, - Андрющенко
08:15
"Это военное преступление и незаконное коллективное наказание": Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа
08:05
Обновлено
Силы обороны уничтожили 27 из 36 "шахедов", атаковавших Украину ночью
08:00
Обновлено
Силы обороны за сутки отразили почти 40 вражеских атак по всем направлениям фронта, - Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV