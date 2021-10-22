Не преследование, а право государства спросить, откуда деньги на квартиры и автомобили, - Гетманцев объяснил логику законопроекта о косвенном налогообложении

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сказал в эфире шоу "Право на власть".



"Это не будет преследование, но это будет право государства спросить у человека, который покупает драгоценность, а не кефир в магазине, не хлеб, а именно драгоценность: откуда у тебя эти деньги на приобретение этих драгоценностей? И, соответственно, человек, который не сможет объяснить, откуда у него эти средства, будет вынужден доплатить налог на эту разницу. Это логика законопроекта, который только разрабатывается Кабинетом министров", - сказал Гетманцев.



На вопрос ведущей, определились ли авторы законопроекта с тем, что входит в понятие "драгоценность", он ответил, что нижний предел стоимости приобретения, относительно которого могут быть такие вопросы, еще обсуждается.



"Но я не исключаю, что это будут обязательно транспортные средства, квартиры, это будут дорогие вещи, которые есть в реестре. Ибо вы понимаете, что Налоговая сможет проверить такие приобретения по реестру", - пояснил нардеп.



Гетманцев также отметил, что этот законопроект будет обсуждаться, будут обсуждены принципы, предел контроля, основания и порядок такого контроля.

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