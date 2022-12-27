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"Не представляете, какое это счастье – заглянуть наконец в глаза своей "половинке", – украинский паралимпиец, которому вернули зрение польские врачи"

27 декабря, 2022 вторник
18:51
Здоровье

Несчастный случай с Сергеем Сидоренко произошел 30 лет назад. Из-за химического ожога житель Житомирщины потерял зрение на обоих глазах и с тех пор видел только свет и движение. Все это время его опекала жена Тамара. Возлюбленная была рядом и тогда, когда он пришел в себя после сверхсложной операции

"Не представляете, какое это счастье - заглянуть наконец в глаза своей "половинке", - признается в разговоре с журналисткой "Эспрессо" Сергей.

Неделю назад в польском Катовице, в офтальмологическом отделении Окружной железнодорожной больницы, ему пересадили искусственную роговицу. Пациент прозрел в первые сутки после трансплантации. Хирург, проводивший трансплантацию, — известный польский врач, главный офтальмолог Катовиц, заведующий кафедрой и клиническим отделением офтальмологии факультета медицинских наук Силезского медицинского университета в Забже Эдвард Виленгала. В комментарии Onet Śląsk он отметил, что это был самый трогательный момент в его профессиональной карьере.

В Польшу Сергей и Тамара приехали, спасаясь от войны. "Приблизительно через месяц после полномасштабного вторжения решили, что поедем к брату жены в Катовице. После этого мы еще возвращались в Украину, ведь дома у нас остался сын. Но потом снова уехали в Польшу", — рассказывает паралимпиец.

Мужчина – дзюдоист, Заслуженный мастер спорта Украины и Чемпион мира. Участвовал в Паралимпийских играх в Сиднее, Афинах и Пекине. В "Поднебесной" завоевал бронзовую медаль и стал первым украинским паралимпийцем по этому виду спорта.

В Украине, говорит, не было шансов на восстановление зрения.

К поискам больницы, которая согласится провести трансплантацию роговицы, и переговоров с польской стороной присоединились председатель Житомирской областной военной администрации, председатель Общественного совета при ОВА и украинские волонтеры. Такие операции, по словам Сергея, проводят только в Израиле, Германии, США, Турции и Польше. Пока спортсмен видит только на один глаз, другой ему не оперировали. Впрочем, за 30 лет научился радоваться малому. Восстановление зрения на один глаз называет настоящим рождественским чудом.

Польские специалисты надеются, что роговица приживется. "Но на это нужно время, — говорит Сергей. — Реабилитация продлится примерно полгода".

"Молюсь, чтобы все было хорошо и чтобы закончилась война, за наших девушек и ребят. Многие мои друзья-спортсмены, которые помогли мне добиться успеха в паралимпийском спорте, защищают сейчас нашу страну. Вот кто настоящие герои. О них пишите-рассказывайте", — заключает паралимпиец.

Все фото — с фейсбук-страницы Силезского медицинского университета

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Спорт
Украина
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