"Не предоставили необходимую поддержку": Эрдоган связал масштабную агрессию РФ с недостаточной реакцией мира на оккупацию Крыма

Об этом Эрдоган заявил на Анталийском дипломатском форуме (ADF), передает Newsweek .



"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но те, кто молчал об оккупации Крыма, уже что-то говорят. Действует ли справедливость в одной части света, а в другой части мира" недействительна? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не проявило необходимую чувствительность и не предоставило необходимую поддержку для преодоления этой несправедливости", - сказал Эрдоган.



Турецкий лидер выразил мнение, что, несмотря на введенные странами Запада санкции, международное сообщество могло сделать большее.



"Украина осталась сама в своей справедливой борьбе. Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатическим путем, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, что мирные жители покидают свои дома, дети полны страха и тревоги, города в руинах, гибнут невинные люди, наша печаль растет в геометрической прогрессии", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее Турция назвала масштабное нападение РФ на Украину войной и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей .

Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция не планирует присоединяться к международным санкциям против РФ за полномасштабное вторжение в Украину и останется "на стороне дипломатии".