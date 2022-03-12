"Не предоставили необходимую поддержку": Эрдоган связал масштабную агрессию РФ с недостаточной реакцией мира на оккупацию Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что масштабная агрессия России против Украины стала следствием недостаточно жесткой реакции Запада на российское вторжение и оккупацию Крыма в 2014 году
Об этом Эрдоган заявил на Анталийском дипломатском форуме (ADF), передает Newsweek .
"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но те, кто молчал об оккупации Крыма, уже что-то говорят. Действует ли справедливость в одной части света, а в другой части мира" недействительна? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не проявило необходимую чувствительность и не предоставило необходимую поддержку для преодоления этой несправедливости", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер выразил мнение, что, несмотря на введенные странами Запада санкции, международное сообщество могло сделать большее.
"Украина осталась сама в своей справедливой борьбе. Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатическим путем, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, что мирные жители покидают свои дома, дети полны страха и тревоги, города в руинах, гибнут невинные люди, наша печаль растет в геометрической прогрессии", - добавил Эрдоган.
- Напомним, ранее Турция назвала масштабное нападение РФ на Украину войной и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей .
- Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция не планирует присоединяться к международным санкциям против РФ за полномасштабное вторжение в Украину и останется "на стороне дипломатии".
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