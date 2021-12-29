"Не позволяйте коррумпированным силам блокировать работу": США призвали возобновить процесс избрания руководителя САП

Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.



"США призывает членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой выбор САП", - говорится в сообщении.



В посольстве обратились в комиссию с просьбой не подвергаться влиянию извне и не останавливать таким образом процесс избрания руководителя САП.



"Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - отметили в посольстве США.

Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.

В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать .

После G7 назвали "неоправданным" отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП.

Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, обжалует результат отбора.

24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.



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