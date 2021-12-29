"Не позволяйте коррумпированным силам блокировать работу": США призвали возобновить процесс избрания руководителя САП
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры возобновить работу
Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.
"США призывает членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой выбор САП", - говорится в сообщении.
В посольстве обратились в комиссию с просьбой не подвергаться влиянию извне и не останавливать таким образом процесс избрания руководителя САП.
"Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - отметили в посольстве США.
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