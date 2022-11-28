"Не позволим Путину украсть наше Рождество": Кличко рассказал, установят ли главную елку страны в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будут работать в этом году новогодние локации и заявил, что главную елку страны таки установят за деньги частного бизнеса
Об этом он рассказал в интервью одному из украинских изданий.
По словам Кличко, хотя массовые мероприятия в военное время проводить нельзя, праздники - Новый год и Рождество - никто не будет отменять. Новогоднюю елку в этом году установят на средства частного бизнеса. Он также заявил, что дерево в этом году будет "без пафоса".
"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон – нужно или не нужно – мы обратились к бизнесу, который согласился не на бюджетные деньги, а на свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса", - заявил он.
Кличко также рассказал, что именно побудило местные власти принять решение все-таки установить елку.
"Мы выступаем кураторами многих воинских подразделений, поддерживаем их, присылаем помощь. Однажды общался с ними (военными - ред.) о проведении Нового года и празднований. И один из ребят сказал: "Почему мой ребенок будет сейчас без елки, без Нового года, без новогоднего настроения?", - сказал глава столицы.
Он отметил, что в Киеве установят несколько новогодних локаций в разных районах города, все за частные средства. На Софийской площади также будет работать локация, но без концертных программ, фастфудов и массовых мероприятий.
- 9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.
- 18 ноября в КГГА заявили, что склонны поставить елку, несмотря на петицию, однако перед тем городские власти планировали посоветоваться с военными.
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