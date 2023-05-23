"Не позоритесь": Ребров обратился к "Барселоне" из-за видео с благодарностью фанам из РФ
Украинский тренер Сергей Ребров требует от "Барселоны" объяснений из-за ролика, на котором футболисты испанского клуба поблагодарили фанов из России за поддержку
Об этом Ребров написал в Instagram .
Таким образом, он прокомментировал видеообращение Алекса Бальде и Сержи Роберто к российским фанатам в честь чемпионства "Барселоны" в Ла Лиге, который они записали для транслятора матчей клуба в РФ - Okko Sport.
"Прошло уже некоторое время, а официальных комментариев или объяснения от "Барселоны" относительно безумного решения записать это видео до сих пор нет. Благодарить своих болельщиков – это нормально, но благодарить своих фанов из России, которые поддерживают не только ваш клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризм и убийства нашего мирного населения, включая детей, среди которых также очень много ваших сторонников – это, по вашему мнению, тоже нормально?" – возмутился Ребров.
Также он призвал футболистов "Барселоны" интересоваться происходящим в мире и не позориться.
"Алехандро Бальде и Сержи Роберто, которые по выражению их лиц были так счастливы принять участие в этом видео – советую вам и вашему клубу в следующий раз лучше проинформировать себя о том, в чем вы участвуете, а не позорить себя, как вы сделали здесь" , – призвал Ребров, возглавляющий "Аль-Айн" из ОАЭ.
- 20 мая футболисты "Барселоны" Алекс Бальде и Сержи Роберто записали обращение к российским болельщикам своего клуба.
- 22 мая польский футболист "Барселоны" Роберт Левандовски обратился в клуб за объяснением по поводу ролика, в котором его одноклубники обратились к болельщикам из России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное