Об этом Ребров написал в Instagram .

Таким образом, он прокомментировал видеообращение Алекса Бальде и Сержи Роберто к российским фанатам в честь чемпионства "Барселоны" в Ла Лиге, который они записали для транслятора матчей клуба в РФ - Okko Sport.

"Прошло уже некоторое время, а официальных комментариев или объяснения от "Барселоны" относительно безумного решения записать это видео до сих пор нет. Благодарить своих болельщиков – это нормально, но благодарить своих фанов из России, которые поддерживают не только ваш клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризм и убийства нашего мирного населения, включая детей, среди которых также очень много ваших сторонников – это, по вашему мнению, тоже нормально?" – возмутился Ребров.

Также он призвал футболистов "Барселоны" интересоваться происходящим в мире и не позориться.

"Алехандро Бальде и Сержи Роберто, которые по выражению их лиц были так счастливы принять участие в этом видео – советую вам и вашему клубу в следующий раз лучше проинформировать себя о том, в чем вы участвуете, а не позорить себя, как вы сделали здесь" , – призвал Ребров, возглавляющий "Аль-Айн" из ОАЭ.