Не позднее чем за 6 часов до отправления: Укрзализныця обновила правила возврата билетов
Отныне пассажир может вернуть билет на поезд не позднее 6 часов до отправления и получить полную стоимость за купе и половину за плацкарт
Об этом информирует Минреинтеграция .
"Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. При условии, если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее 6 часов до отправления поезда", - пишет прессслужба.
Сообщается, что до недавнего времени это было возможно только через 9 часов.
Кроме того, возвращать средства будут даже если пассажир опоздал на поезд, кроме плацкарты.
Ранее Укрзализныця компенсировала всего 10% от стоимости. Такой возможностью можно воспользоваться в течение часа и только в кассе.
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