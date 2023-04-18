Об этом информирует Минреинтеграция .

"Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. При условии, если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее 6 часов до отправления поезда", - пишет прессслужба.

Сообщается, что до недавнего времени это было возможно только через 9 часов.

Кроме того, возвращать средства будут даже если пассажир опоздал на поезд, кроме плацкарты.

Ранее Укрзализныця компенсировала всего 10% от стоимости. Такой возможностью можно воспользоваться в течение часа и только в кассе.