Об этом информирует Bild .

Кулеба отметил, что на всех уровнях продолжается обсуждение с властями Германии того, чтобы страна не препятствовала вступлению Украины в НАТО.

"Не повторяйте ошибку, которую совершила канцлер Меркель в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого прогресса на пути к членству Украины в НАТО", - сказал Кулеба.

Он отметил, что это решение сделало возможным вторжение России в Грузию, а в конечном счете и незаконную аннексию Крыма. По мнению главы МИД, если бы Украина вступила в Альянс в 2014 году, то аннексии полуострова не было бы, как и войны на Донбассе и полномасштабного вторжения в Украину.

Впрочем, Кулеба подчеркнул, что Украина не рассчитывает на членство в НАТО во время полномасштабной войны.

"Но после войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел отметил, что Украина вне НАТО будет означать, что война все еще будет возможной. Он подчеркнул, что вступление страны в Альянс является "единственным способом закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом".