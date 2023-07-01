Не повторяйте ошибки Меркель, пустите Украину в НАТО, - Кулеба обратился к Германии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибки экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и не блокировать вступление Украины в НАТО
Об этом информирует Bild .
Кулеба отметил, что на всех уровнях продолжается обсуждение с властями Германии того, чтобы страна не препятствовала вступлению Украины в НАТО.
"Не повторяйте ошибку, которую совершила канцлер Меркель в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого прогресса на пути к членству Украины в НАТО", - сказал Кулеба.
Он отметил, что это решение сделало возможным вторжение России в Грузию, а в конечном счете и незаконную аннексию Крыма. По мнению главы МИД, если бы Украина вступила в Альянс в 2014 году, то аннексии полуострова не было бы, как и войны на Донбассе и полномасштабного вторжения в Украину.
Впрочем, Кулеба подчеркнул, что Украина не рассчитывает на членство в НАТО во время полномасштабной войны.
"Но после войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел отметил, что Украина вне НАТО будет означать, что война все еще будет возможной. Он подчеркнул, что вступление страны в Альянс является "единственным способом закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом".
- 29 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости быть готовыми к продолжительной войне России против Украины.
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