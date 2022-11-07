Не повторить ошибку 1991 года: Запад должен готовиться к распаду РФ и не допустить его сохранения, - военный эксперт Жовниренко
Глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что США и Европа должны готовиться к контролируемому распаду
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы должны думать о том, как будет происходить распад Российской Федерации. Если распад РФ произойдет, то каким он будет - контролируемым или хаотичным. По этому поводу бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес еще в сентябре сказал, что Запад должен готовиться до распада России более 15 государств. Сейчас многие аналитики об этом говорят. Поскольку не хотят повторить ошибки Запада в 1991 году, когда Европа и США абсолютно не были готовы к распаду СССР и делали все, чтобы сохранить Советский Союз", - пояснил Жовниренко.
Эксперт также прокомментировал проходящий в Варшаве конгресс россиян.
"В Варшаве собрались российские политики, избранные на еще демократических выборах в России в 90-х годах, которые были международно признаны. Они являются легитимными представителями народа. Поэтому это собрание имеет право признаваться легитимной Государственной думой РФ. И они об этом заявляют". Я считаю, что этот институт будет делать следующие шаги", - добавил он.
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