"Не повод остановиться": Ребров отреагировал на выход молодежной сборной Украины на Олимпиаду-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал выход молодежной команды Украины в полуфинал Евро-2023 и Олимпиаду-2024 заслуженным
Об этом Ребров написал в Instagram .
По его словам, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня заслуженно победила Францию (3:1), вышла в полуфинал молодежного Евро-2023 и впервые в истории завоевала путевку на Олимпийские игры
"Вчерашний выход в полуфинал Евро и победа над одной из сильнейших команд турнира — очень весомый повод поздравить всех связанных с нашей молодежной сборной. Заслуженно добыта путевка в 1/2 этого турнира и Олимпийские игры — в первую очередь заслуга Руслана Петровича и его тренерского штаба выбран план на эту игру и игроков за его удачное исполнение", - написал Ребров.
Он призвал украинских футболистов не останавливаться на достигнутом.
"Знаю что для вас всех это никак не повод остановиться на достигнутом, так что мы все продолжаем болеть за вас и ждем среду", - подытожил Ребров.
5 июля в полуфинале команда Руслана Ротаня сыграет с Испанией, другого финалиста определят Англия и Израиль.
- 2 июля молодежная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023.
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