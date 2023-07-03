Об этом Ребров написал в Instagram .

По его словам, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня заслуженно победила Францию (3:1), вышла в полуфинал молодежного Евро-2023 и впервые в истории завоевала путевку на Олимпийские игры

"Вчерашний выход в полуфинал Евро и победа над одной из сильнейших команд турнира — очень весомый повод поздравить всех связанных с нашей молодежной сборной. Заслуженно добыта путевка в 1/2 этого турнира и Олимпийские игры — в первую очередь заслуга Руслана Петровича и его тренерского штаба выбран план на эту игру и игроков за его удачное исполнение", - написал Ребров.

Он призвал украинских футболистов не останавливаться на достигнутом.

"Знаю что для вас всех это никак не повод остановиться на достигнутом, так что мы все продолжаем болеть за вас и ждем среду", - подытожил Ребров.

5 июля в полуфинале команда Руслана Ротаня сыграет с Испанией, другого финалиста определят Англия и Израиль.