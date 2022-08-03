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Не повод для агрессии. Главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси на Тайвань

3 августа, 2022 среда
22:07
Мир

Заявление подписали Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Верховный представитель Европейского союза.

В заявлении говорится, что страны G7 отмечают, что обеспокоены "угрожающими действиями Китайской Народной Республики, особенно учениями с боевыми стрельбами и мерами экономического давления, которые могут привести к ненужной эскалации".

Главы МИД G7 призывают Китай не пытаться силой изменить ситуацию, а урегулировать разногласия мирным путем. Они настаивают, что "в политике Китая и фундаментальных позициях членов G7 по Тайваню нет никаких изменений".

Министры внешнеполитических ведомств считают, что нет никаких оснований использовать визит как повод для агрессивных военных действий, поскольку "для законодателей наших стран поездки за границу — это нормально и привычно".

"Мы подтверждаем нашу общую приверженность поддержке основанного на правилах международного порядка, мира и стабильности в Тайваньском проливе и за его пределами", – говорится в заявлении.

  • После визита Нэнси Пелоси Китай не отважился на военный конфликт, но начал экономическую блокаду Тайваня.
  • 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
  • 3 августа президент США Джон Байден заявил, что уважает решение Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань.

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