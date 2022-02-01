"Не потому, что скоро война": Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тыс. человек и повышении зарплат военным

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Мы должны защищать тех, кто защищает нас. И именно для этого, в частности, разработан Указ президента "Об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы". Этим указом предусмотрено, что денежное обеспечение всех военных равно не ниже трех минимальных заработных плат, переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военных, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности ВСУ на 100 тыс. человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад ВСУ", - сообщил президент.



По словам Владимира Зеленского, этот указ – старт перехода Украины на профессиональную армию.



"Этот указ - не потому, что скоро война. Этот указ - для того, чтобы скоро и дальше был мир в Украине", - подытожил он.



Как говорится на сайте Офиса президента , Владимир Зеленский постановил Кабмину принять меры по безусловному выполнению требований статьи 35 Закона Украины "О национальной безопасности Украины" при формировании Бюджетной декларации на 2023 - 2025 годы; обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о: внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", предусмотрев финансирование на постепенное повышение зарплат военным до уровня, определенного Указом президента "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины"; поэтапного увеличения численности ВСУ в течение 2022-2025 годов на 100 тыс. человек для повышения оборонных возможностей государства; внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.



Минобороны должно разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, предусмотрев увеличение сроков действия контрактов, зарплат военным, заключающим долгосрочные контракты, сформировать систему спецподготовки и переподготовки военных, заключивших долгосрочные контракты. Также министерство должно ускорить разработку и внесение на рассмотрение Кабмина проекта концепции обеспечения жильем военных ВСУ и их семей, предусмотрев введение специальной накопительной программы, обеспечить при реализации военной кадровой политики внедрение прозрачной системы карьерного роста военных, построенной на рейтинговой оценке.



Указ вступает в силу со дня обнародования. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb