Не пошел по пути науки: Лисовый рассказал, почему отказался от кандидатской степени

Об этом Лисовый рассказал в интервью Суспильному .

Министр отметил, что он писал кандидатскую в 2010-2011 годах, когда не было возможности проверки текста на плагиат.

"И писал я ее довольно быстро, под давлением определенных обстоятельств, которые были в то время – это был период Дмитрия Табачника (министр образования и науки 2010-2014 годов – ред.). У меня было 22 проверки на тот период. Была такая установка старой парадигмы – ты можешь доктором не быть, но кандидатом быть обязан", - указал он.

В то время Лисовый был директором внешкольного учебного заведения, которое получило статус национального, и ему "послали четкие сигналы", что он должен защититься, поскольку на должности, которую он занимал, должен быть "по крайней мере кандидат".

"В какой-то момент мы дошли до уровня необходимого объема страниц, до абсурдных требований. То есть я защищал кандидатскую по формальной мотивации, а не потому, что ученый, который хотел посвятить карьеру научной деятельности. Поэтому я отказался от кандидатской, во-первых", - рассказал. Лесной.

По его словам, отказаться от ученой степени его также мотивировали "определенные совпадения", которые он нашел в своей кандидатской во время самостоятельной проверки.

"Где-то совпадают определяющие абзацы, где-то это составляющие, которые касаются других причин. Но поскольку мы оба (председатель комитета по вопросу образования Сергей Бабак отказался от докторской научной степени, - ред.) не пошли по пути научной карьеры, должны были аннулировать культуру плагиата. Более того, в Министерстве образования лежит большое количество докторских, которые нужно рассмотреть на предмет плагиата. И я бы не хотел, чтобы у меня у самого за спиной было какое-то обременение", - добавил министр.

Что известно об отказе Лисового от ученой степени

21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лисового главой МОН вместо Сергея Шкарлета.

Позже новоназначенный министр был обвинен в плагиате. Оксен Лисовый подал кандидатскую диссертацию на проверку в НАОКВО и пообещал опубликовать результаты проверки, как только получит их.

По словам Лисового, если в его диссертации будет обнаружен плагиат, он откажется от степени кандидата наук.

"Свою диссертацию подал на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Не меньше других жду его результаты. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук", - написал Лисовый.

30 мая Лисовый отказался от ученой степени кандидата наук, не дождавшись результатов проверки своей диссертации. По его словам, правительство утвердило механизм добровольного отказа от научной степени, поэтому Лисовый решил стать первым, кто испытает этот механизм на себе.

В июне стало известно, что проверку диссертации Лисового на плагиат остановили. Причиной послужил его отказ от ученой степени кандидата наук.

22 августа суд открыл административное дело против НАОКВО из-за прекращения проверки кандидатской диссертации министра образования и науки Оксена Лисового на плагиат.