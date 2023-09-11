Это может быть нежелание партнера переходить за пределы "нам же и так хорошо", или разрыв отношений из-за мелочи.

Первая мысль, которая возникает сразу после: "Что делать?". Друзья, родители, коллеги тоже могут оказаться теми, кто демонстрирует безразличие к перспективе потери нас навсегда.

Читайте также: Не бойтесь озвучивать собственные цели

Здесь следует обратить внимание на чувство собственной ценности. Оно, как правило, теряется первым после того, как Значимый Другой дает понять, что не готов вкладываться в совместное с нами "мы". Вторыми появляются сомнения. "Неужели я настолько мало для него/нее значу, что меня можно потерять из-за такой мелочи?", "Неужели я ошибалась считая, что между нами есть что-то прекрасное и особенное?".

Сомнения и потеря самоценности – очень важные маркеры. Они свидетельствуют, что ваша самооценка принадлежит другому человеку и зависит от его отношения к вам. Более того, даже память о счастливых моментах прошлого вы больше не контролируете. Своей готовностью вдруг ударить по тормозам другой словно перечеркивает все хорошее, что между вами было. Он не просто покидает вас. Он еще и уносит с собой весомую часть вашего Я.

Читайте также: Об алгоритме манипуляций сознанием

Это ловушка созависимости. Такое открытие должно пугать. Оно означает, что важная часть нашей личности теперь контролируется кем-то, кто не очень хочет видеть нас в своей ближайшей орбите. Мы начинаем считывать отстранение как угрозу собственному разрушению. Отсюда страх. Отсюда отчаяние. Отсюда неконтролируемое желание любой ценой удержать носителя нашей ценности. Целью становятся отношения именно с этим человеком, а не их качество.

Так что делать?

Вытащить часть своей души из чужого кармана. Возвращение себе ценности — это не согласие обесценивающего партнера "так и быть" быть с вами. Это укрепление и расширение вашего личного пространства. То есть, тех сфер вашей жизни, где вы довольны собой и принадлежите только себе.

Источник

Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.