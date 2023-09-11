Не попадайте в ловушку созависимости
Представим себе ситуацию. В паре, где сложились явно хорошие отношения, вдруг выяснялось, что категория "мы" существует только для вас
Это может быть нежелание партнера переходить за пределы "нам же и так хорошо", или разрыв отношений из-за мелочи.
Первая мысль, которая возникает сразу после: "Что делать?". Друзья, родители, коллеги тоже могут оказаться теми, кто демонстрирует безразличие к перспективе потери нас навсегда.
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Здесь следует обратить внимание на чувство собственной ценности. Оно, как правило, теряется первым после того, как Значимый Другой дает понять, что не готов вкладываться в совместное с нами "мы". Вторыми появляются сомнения. "Неужели я настолько мало для него/нее значу, что меня можно потерять из-за такой мелочи?", "Неужели я ошибалась считая, что между нами есть что-то прекрасное и особенное?".
Сомнения и потеря самоценности – очень важные маркеры. Они свидетельствуют, что ваша самооценка принадлежит другому человеку и зависит от его отношения к вам. Более того, даже память о счастливых моментах прошлого вы больше не контролируете. Своей готовностью вдруг ударить по тормозам другой словно перечеркивает все хорошее, что между вами было. Он не просто покидает вас. Он еще и уносит с собой весомую часть вашего Я.
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Это ловушка созависимости. Такое открытие должно пугать. Оно означает, что важная часть нашей личности теперь контролируется кем-то, кто не очень хочет видеть нас в своей ближайшей орбите. Мы начинаем считывать отстранение как угрозу собственному разрушению. Отсюда страх. Отсюда отчаяние. Отсюда неконтролируемое желание любой ценой удержать носителя нашей ценности. Целью становятся отношения именно с этим человеком, а не их качество.
Так что делать?
Вытащить часть своей души из чужого кармана. Возвращение себе ценности — это не согласие обесценивающего партнера "так и быть" быть с вами. Это укрепление и расширение вашего личного пространства. То есть, тех сфер вашей жизни, где вы довольны собой и принадлежите только себе.
Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психолог
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