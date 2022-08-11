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Не попадание из HIMARS, а термобарический взрыв внутри барака - расследование CNN преступления России в Оленовке

11 августа, 2022 четверг
18:17
война с Россией

Пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия — боеприпаса, распыляющего в воздухе специальный аэрозоль, который затем поджигается и детонирует

Телеканал CNN опубликовал расследование об обстреле колонии в Оленовке на территории самопровозглашенной "ДНР", где содержались украинские пленные, в том числе бойцы полка "Азов".

29 июля там, по данным Минобороны РФ, погибли 50 украинских военнопленных и еще 73 получили ранения. Москва утверждает, что "кровавую бойню" устроил "преступный режим Зеленского", обстреляв колонию из американского РСЗО HIMARS. В Киеве заявили, что удар нанесла сама Россия, чтобы скрыть "следы пыток и казней пленных".

Эксперты CNN проанализировали доступные видео и фотографии из Оленовки до и после атаки и пришли к выводу, что российская версия событий, скорее всего, выдумка, а вероятность того, что склад был поражен ракетой HIMARS, практически исключена. По снимкам барака, где содержались погибшие заключенные, видно, что он устоял: стены и большая часть крыши остались целыми. Внутри здания заметны свидетельства пожара.

Эксперт по вооружениям Крис Кобб-Смит утверждает, что удар HIMARS нанес бы значительно больший вред:

"На видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, мы увидели бы воронки, разбитые потолки и стены, разорванные тела".

Кобб-Смит считает, что основной ущерб зданию был нанесен интенсивным пожаром, а вовсе не ракетой. Он также назвал странным, что остатки ракеты HIMARS были сфотографированы российскими журналистами на месте взрыва.

"Базовым элементом любого расследования является сбор визуальных доказательств наличия остатков боеприпасов там, где они были обнаружены", - отмечает эксперт.

Официальные лица США также отрицают версию об использовании американских РСЗО в Оленовке: "Это определенно был не HIMARS".

"Нашим экспертам по взрывчатым веществам понятно, что это не был взрыв фугаса снаружи. Гораздо вероятнее, что это был поджог внутри здания", - сказал каналу еще один западный чиновник.

Кроме того, опрошенные CNN аналитики говорят о нерациональности использования Украиной HIMARS для атаки колонии в Оленовке, которая находится всего в 15 километрах от линии фронта. HIMARS – дорогое оружие для дальнего прицеливания, способное поражать объекты на расстоянии до 300 километров. "Нет смысла использовать его [HIMARS] таким образом. Украинцы имеют другое оружие для таких коротких расстояний", — заявил CNN официальный представитель НАТО.

Очевидцы также говорят, что не слышали ни взрыва, ни звука приближающейся ракеты. Имеющиеся данные свидетельствуют о внезапном и сильном пожаре внутри здания. По оценкам специалистов военного издательства Janes, на внутренних стенах и крыше барака почти нет следов от обломков, но есть признаки повреждений от чрезвычайно высоких температур.

Украинские власти считают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия — боеприпаса, распыляющего в воздухе специальный аэрозоль, который затем поджигается и детонирует.

В пользу версии об инсценировке атаки для сокрытия следов военных пыток украинские чиновники также привели тот факт, что обстрел Оленовки произошел накануне запланированного обмена пленными между Москвой и Киевом.

Гуманитарные работники и бывшие заключенные Оленовки в беседе с CNN заявили, что избиения и пытки были обычным явлением в колонии, а условия содержания там ужасающие. Все это нарушает положения Женевской конвенции по военнопленным.

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CNN
Оленевка
воєнні злочини Росії
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