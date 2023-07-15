Об этом заявил американский дипломат Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

Он отметил, что стратегические последствия саммита в Вильнюсе позитивны и для Украины, и для НАТО. В начале полномасштабного вторжения о таком результате можно было только мечтать, ведь партнеры колебались, оказывать ли нам существенную военную помощь. В то же время они обязались поддерживать Украину к победе над РФ.

"Но, учитывая это, и тот факт, что я присутствовал на Бухарестском саммите в апреле 2008 года, меня разочаровала позиция президента Байдена и Олафа Шольца, чья предшественница Ангела Меркель заблокировала план действий по членству для Украины и Грузии в Бухаресте, ведь сейчас появились сообщения о том, что именно США и Германия не согласились сотрудничать с другими союзниками по формулировкам, подчеркивающим, что Украина получит приглашение, как только будет закончена война. Это стратегическая ошибка, и, к сожалению, опыт Бухарестского саммита нам не помог ее избежать", - подчеркнул дипломат.

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва.

Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.