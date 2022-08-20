Не понятно, почему СБУ дает мало информации о разоблачении агентов РФ, - политтехнолог Подорожний
Необходимо создавать органы, которые будут заниматься внутренней безопасностью, взамен Службы безопасности Украины
Об этом в эфире Еспресо заявил политтехнолог Юрий Подорожний.
"Я уверен, что вплетено в украинские власти очень много людей, работающих на Россию и ФСБ. Мне не понятно, что СБУ так мало дает информацию по разоблачению этих сетей. Или и СБУ полностью проникнута этой агентурой, или они ничего не делают", – сказал он.
По его мнению, в обоих случаях необходимо создавать другие органы, которые будут заниматься внутренней безопасностью и разоблачать этих людей.
"Эти люди и сегодня принимают решения, ставят подписи на важных документах, которые направляют нас не в том направлении, которое нужно. Мы 30 лет видели, что власть принимает странные решения. Этот вопрос достаточно серьезный, который необходимо решить, не смотря на войну "Мы и дальше будем топтаться на месте с помощью кадров, которые здесь расставляла ФСБ - от армии до самых высоких ступеней власти", - подытожил политтехнолог.
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