Об этом Данилов заявил в интервью LIGA.net .

На вопрос, согласен ли он с расчетами Подоляка, что Украине для паритета на фронте необходимо 1000 гаубиц 155-мм, 300 РСЗО и 500 танков, он ответил, что не понимает, почему советник Офиса президента делает такие заявления.

"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого испугу он сейчас стал голосом армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала и министр обороны", - сказал Данилов.

13 июня Михаил Подоляк заявил, что Украине для победы над Россией необходимо установить паритет в тяжелом вооружении.

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