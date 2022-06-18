Не понимаю, с какого испугу Подоляк стал голосом армии – видел его только на пеньках у Януковича, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал советника Офиса президента Михаила Подоляка за заявления о потребностях Украины в оружии
Об этом Данилов заявил в интервью LIGA.net .
На вопрос, согласен ли он с расчетами Подоляка, что Украине для паритета на фронте необходимо 1000 гаубиц 155-мм, 300 РСЗО и 500 танков, он ответил, что не понимает, почему советник Офиса президента делает такие заявления.
"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого испугу он сейчас стал голосом армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала и министр обороны", - сказал Данилов.
- 13 июня Михаил Подоляк заявил, что Украине для победы над Россией необходимо установить паритет в тяжелом вооружении.
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