Не понимаю, какой состав преступления, - генерал-лейтенант Павловский о производстве ГБР по факту выстрела Бутусова из пушки
Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Павловский заявил, что не видит ничего криминального на видео, где журналист Юрий Бутусов стреляет из пушки
Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на канале Еспресо.TV.
"В принципе, сейчас у нас собирают резервистов, практически на каждом полигоне. Приезжают гражданские люди и выполняют, тем более что Бутусов - офицер запаса. Здесь вообще вопросов никаких нет, я не знаю, как можно к нему апеллировать, что он находится у пушки. Это реально вопрос, который освещен, он имеет место. Но какой состав преступления - я просто не понимаю", - считает Павловский.
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Он заявил, что каждый сознательный гражданин Украины с существующими вокруг угрозами должен уметь держать в руках оружие.
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"Я не вижу какого-то криминала и не понимаю, зачем было возбуждено это уголовное производство. Реакция должна была быть, но то, что касается Бутусова как журналиста, чтобы закрыть ему рот - это было слишком", - подытожил генерал-лейтенант.
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