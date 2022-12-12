"Не понимаем аргументацию": Кулеба раскритиковал Германию из-за промедления с поставками танков
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, почему Германия поставляет Украине артиллерийские системы, но медлит с танками
Об этом Кулеба рассказал в интервью ARD .
"Украина получает больше немецкого оружия – только какого? Боевых танков до сих пор нет", - сказал Кулеба.
Он отметил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения – но это не касается боевого танка Leopard 2, которого не раз просил Киев.
"Такого решения еще нет. Но мы над этим работаем", – констатировал министр.
Он подчеркнул, что в Украине не могут понять, почему федеральное правительство колеблется в отношении боевых танков, ведь уже поставляло артиллерию.
"Честно говоря, мы не понимаем эту аргументацию", – признался Кулеба.
Он подчеркнул, что если Украина будет недостаточно вооружена, война затянется, а это не в интересах ни Киева, ни его западных партнеров.
- 11 декабря посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Берлин предоставит Украине больше оружия .
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