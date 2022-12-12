Об этом Кулеба рассказал в интервью ARD .

"Украина получает больше немецкого оружия – только какого? Боевых танков до сих пор нет", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения – но это не касается боевого танка Leopard 2, которого не раз просил Киев.

"Такого решения еще нет. Но мы над этим работаем", – констатировал министр.

Он подчеркнул, что в Украине не могут понять, почему федеральное правительство колеблется в отношении боевых танков, ведь уже поставляло артиллерию.

"Честно говоря, мы не понимаем эту аргументацию", – признался Кулеба.

Он подчеркнул, что если Украина будет недостаточно вооружена, война затянется, а это не в интересах ни Киева, ни его западных партнеров.

11 декабря посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Берлин предоставит Украине больше оружия .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb