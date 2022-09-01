Об этом они сообщили в телеграмме.

"И снова Херсон. Что бы ни говорил Кирюша Стремоусов, Херсон - это Украина! Херсонцы продолжают бороться против рашистов. Наши активисты расклеили очередные открытки, которые предостерегают херсонцев от получения паспорта РФ, а также призывают не участвовать ни в каких опросах по референдуму", - подчеркнули активисты.

Также они отметили, что на проспекте 200-летия Херсона 41А, возле отделения российского Промсвязьбанка, оставили открытки с напоминанием, что Херсон – это Украина.

27 августа Институт изучения войны (ISW) сообщил, что "референдумы" на оккупированных территориях Украины могут не состояться из-за партизан и раскола среди захватчиков.

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