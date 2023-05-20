"Не полностью на свободе": командиры Азова живут на режимном турецком объекте, - Екатерина Прокопенко
Руководители мариупольского гарнизона бригады Национальной гвардии Украины "Азов" находятся на закрытом режимном объекте в Турции
Об этом супруга главы бригады Нацгвардии "Азов" Екатерина Прокопенко рассказала в интервью Укринформу .
"Они на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где конкретно. Они не на курорте и не на море. У них есть определенный режим, регламентированные звонки, расписание. Они не подвергаются пыткам, как в России, но, тем не менее меньше, они не полностью на свободе", – сказала она.
Прокопенко отметила, что командиры Азова владеет текущей информацией о войне.
"Мы все понимаем, что если бы они остались в плену дольше в тех условиях, то произошли бы неотвратимые процессы с их состоянием. Я благодарна всем причастным за то, что удалось его (Дениса "Редиса" Прокопенко - ред.) достать из того ада". . Теперь важная задача - вернуть мужчину на Родину", - подчеркнула Прокопенко.
- 20 мая – годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". За год из плена удалось вернуть около 500 защитников.
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