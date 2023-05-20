Об этом супруга главы бригады Нацгвардии "Азов" Екатерина Прокопенко рассказала в интервью Укринформу .

"Они на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где конкретно. Они не на курорте и не на море. У них есть определенный режим, регламентированные звонки, расписание. Они не подвергаются пыткам, как в России, но, тем не менее меньше, они не полностью на свободе", – сказала она.

Прокопенко отметила, что командиры Азова владеет текущей информацией о войне.

"Мы все понимаем, что если бы они остались в плену дольше в тех условиях, то произошли бы неотвратимые процессы с их состоянием. Я благодарна всем причастным за то, что удалось его (Дениса "Редиса" Прокопенко - ред.) достать из того ада". . Теперь важная задача - вернуть мужчину на Родину", - подчеркнула Прокопенко.