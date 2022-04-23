Не полное эмбарго, а тарифы - еврокомиссар о вариантах санкций в отношении российской энергетики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

"Поэтому могут быть некоторые нюансы, но эта работа продолжается", – заявил Домбровскис.

Он отметил, что санкции могут быть введены в течение двух недель.

"Вопрос здесь в основном в том, что санкции требуют единодушия среди государств-членов, поэтому эти политические дискуссии продолжаются параллельно", – добавил еврокомиссар.