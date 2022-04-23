Не полное эмбарго, а тарифы - еврокомиссар о вариантах санкций в отношении российской энергетики
Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС работает над пакетом санкций против России в области энергетики
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
По словам представителя Еврокомиссии, ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
"Поэтому могут быть некоторые нюансы, но эта работа продолжается", – заявил Домбровскис.
Он отметил, что санкции могут быть введены в течение двух недель.
"Вопрос здесь в основном в том, что санкции требуют единодушия среди государств-членов, поэтому эти политические дискуссии продолжаются параллельно", – добавил еврокомиссар.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
- По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
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