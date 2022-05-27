Не похоже, чтобы была надежда на переговоры. В Пентагоне заявляют о неготовности Путина договариваться с Украиной
Президент России не проявил никакого интереса к дипломатическому урегулированию
Об этом на брифинге заявил спикер министерства обороны США Джон Кирби.
Он также подчеркнул, что Путин до сих пор не добился ни одной стратегической цели в войне с Украиной.
"Он не забрал суверенитет Украины — наоборот, он показал украинцам, насколько важна независимость, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни один крупный город, кроме Мариуполя", - сказал Кирби.
"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским, и вести добросовестные переговоры. Сейчас непохоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - сказал Кирби.
"Путин не проявил ни малейшего интереса к дипломатическому урегулированию. Он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, стягивать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", - добавил спикер Пентагона.
- 27 мая канцлер Германии Шольц выразил упорную потребность поставки оружия в Украину, поскольку Путин хочет "вернуться к закону силы".
- Российские СМИ сообщают, что в Москве не отказались от планов "взять Киев".
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