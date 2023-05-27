Об этом сообщает AP.

В июле прошлого года полиция штата Индиана начала расследование дела относительно похоронного бюро, где были обнаружены тела почти полусотни людей. Тогда окружной коронер сообщил о сильном запахе, исходящем из здания - неохлажденные тела были найдены в разных стадиях разложения, некоторые из них находились в бюро с марта.

Отмечено, что ритуальные услуги компании Рэнди Лэнкфорта тогда заказали 53 семьи на общую сумму около 46 тысяч долларов. Средства директор присвоил.

Ленкфорту выдвинули обвинение в краже, после чего он признал себя виновным в преступлении. Мужчина приговорен к 12 годам наказания: четырем годам тюремного заключения и восьми - домашнего.