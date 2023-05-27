Не похоронил около полусотни человек и присвоил деньги: в США директор похоронного бюро признал себя виновным
Директор похоронного бюро в штате Индиана в США не выполнил услуги по погребению тел умерших, сохраняя их в ненадлежащих условиях. Инцидент произошел прошлым летом - прохожие почувствовали смрад из помещения бюро
Об этом сообщает AP.
В июле прошлого года полиция штата Индиана начала расследование дела относительно похоронного бюро, где были обнаружены тела почти полусотни людей. Тогда окружной коронер сообщил о сильном запахе, исходящем из здания - неохлажденные тела были найдены в разных стадиях разложения, некоторые из них находились в бюро с марта.
Отмечено, что ритуальные услуги компании Рэнди Лэнкфорта тогда заказали 53 семьи на общую сумму около 46 тысяч долларов. Средства директор присвоил.
Ленкфорту выдвинули обвинение в краже, после чего он признал себя виновным в преступлении. Мужчина приговорен к 12 годам наказания: четырем годам тюремного заключения и восьми - домашнего.
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