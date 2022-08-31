Об этом сообщил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев в Фейсбуке.

"Я понимаю желание телеканалов дать картинку "до начала учебного года". Но очень прошу: не показывайте учебные заведения, тем более – не указывайте их названия и местонахождение. Думаю, не нужно объяснять, почему этого не нужно делать", - пишет Горбачев.

От обстрелов России пострадали 2400 украинских учебных заведений, 269 из них разрушены полностью.

В Луганской области кафиры за полгода полномасштабного вторжения России в Украину уничтожили более 160 образовательных учреждений , 19 из них не подлежат восстановлению.

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