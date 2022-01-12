Не погасили долг перед Генассамблеей: ООН лишила права голоса восемь стран

Об этом пишет Mehr News Agency.



Согласно Уставу ООН страны, входящие в организацию, не могут голосовать, если их долг выше суммы взносов, которые они должны были сделать за два предыдущих года. Однако если задолженность вызвана условиями, не зависящими от члена Генассамблеи, это правило не действует.



Так, 12 января ООН лишила права голоса Антигуа, Барбуду, Венесуэлу, Гвинею, Конго, Иран, Судан, Папуа Новую Гвинею.



Долг Судана составляет около $300 тыс., Ирана - более $18 млн, Венесуэлы - около $40 млн.



Страны снова обретут право голоса, когда выплатят задолженность перед Генассамблеей ООН.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb