"Не подведем, когда это сделают другие": Дуров заявил, что в день глобального сбоя соцсетей в Telegram пришли более 70 млн новых пользователей

Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.



"Вчера в Telegram произошло рекордный рост регистрации и активности пользователей. Дневные темпы распространения Telegram на порядок превысили норму и мы за один день приняли более 70 млн беженцев с других платформ", - написал Дуров.



Основатель мессенджера отметил, что несмотря на рекордное количество регистраций, сервис продолжил функционировать, хотя иногда наблюдалось замедление работы.



"Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, поскольку Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые пользователи Америк могли чувствовать более медленную скорость, чем обычно, поскольку миллионы пользователей с этих континентов одновременно спешили зарегистрироваться в Telegram", - написал Дуров.



Свой сервис основатель назвал "самой независимой платформой обмена сообщениями", которая "на световые годы опережает конкурентов".



"Я прошу наших существующих пользователей поздравить своих недавно прибывших друзей, помочь им распаковать вещи и сообщить им, что у нас есть в наличии. Убедитесь, что они остаются, чтобы увидеть, почему Telegram на световые годы опережает конкурентов. Для новых пользователей я хотел бы сказать это - добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие", - подытожил Дуров.

Напомним, 4 октября в работе Facebook и Instagram, WhatsApp и ряда других ресурсов произошел глобальный сбой.

Сотрудники Facebook не смогли попасть в офис, чтобы оценить масштаб сбоя, так как у них перестали работать пропуска.

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял около $7 млрд в течение нескольких часов в результате падения стоимости акций, вызванного глобальным сбоем.