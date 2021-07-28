Не подозревала о выигрыше: в Германии женщина неделями носила в сумке лотерейный билет стоимостью 33 млн евро
Организатор лотереи Lotto Bayern заявил в среду, что 45-летняя женщина стала единственной победительницей розыгрыша 9 июня, правильно угадав семь полей немецкого лотерейного билета
Об этом сообщает AP .
"У меня все еще кружится голова при мысли, что я несколько недель неосторожно носила в сумочке почти 33 миллиона евро", - сказала победительница лотереи, имени которой не называют.
Женщина выбрала случайные цифры в лотерейном билете за 1,2 евро и не планирует играть снова, сказав, что выигрыш "более чем достаточный для моего мужа, моей дочери и меня".
Женщина планирует использовать неожиданный выигрыш, чтобы вести здоровый образ жизни и делать больше для окружающей среды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное