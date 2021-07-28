Не подозревала о выигрыше: в Германии женщина неделями носила в сумке лотерейный билет стоимостью 33 млн евро

Об этом сообщает AP .



"У меня все еще кружится голова при мысли, что я несколько недель неосторожно носила в сумочке почти 33 миллиона евро", - сказала победительница лотереи, имени которой не называют.



Женщина выбрала случайные цифры в лотерейном билете за 1,2 евро и не планирует играть снова, сказав, что выигрыш "более чем достаточный для моего мужа, моей дочери и меня".



Женщина планирует использовать неожиданный выигрыш, чтобы вести здоровый образ жизни и делать больше для окружающей среды.

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