Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

"К сожалению, есть экспертиза, что оно (здание, – ред.) не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое было потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству ", – сказал Ким.

Утром 29 марта в результате обстрела оккупантов была разрушена центральная секция Николаевской ОГА с девятого по первый этажи. Пострадал и кабинет Кима. Погибли 28 человек.

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