"Не подлежит восстановлению": Ким заявил, что поврежденное россиянами здание Николаевской ОГА снесут
Поврежденное в результате российских обстрелов здание Николаевской облгосадминистрации восстановлению не подлежит, его снесут
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".
"К сожалению, есть экспертиза, что оно (здание, – ред.) не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое было потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству ", – сказал Ким.
- Утром 29 марта в результате обстрела оккупантов была разрушена центральная секция Николаевской ОГА с девятого по первый этажи. Пострадал и кабинет Кима. Погибли 28 человек.
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