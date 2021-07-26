«Не подготовились за 2 года": Нацсовет раскритиковал выполнение каналами языкового закона и возложил ответственность за мониторинг на Кремня

Об этом говорится в заявлении регулятора .

"С одной стороны, мы увидели, как несовершенство законодательства отражается на поведении различных слоев общества, когда вопрос языка остается средством политической войны, реальная работа заменяется определением врагов, а попытки поношения оппонентов усиливаются неумением и нежеланием читать законы; как незрелость определенных государственных институтов производит многочисленные безосновательные обвинения и "приговоры"", - заявили в Нацсовете.

Там считают, что для тех, "кто назначил себя главными патриотами, вопрос языка - это инструмент в грязной политической борьбе, способ разъединения общества".

"Вместо вложения умеренных денег в создание привычно качественного телепродукта телеканалы отнеслись к этому формально и намеренно упрощенно, чтобы потом апеллировать к падению рейтингов и потере доходов", - говорится в заявлении.

Нацсовет констатирует, что индустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка.



"Одни игроки сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентном соревновании. Другие, недолго это терпели, пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона", - заявил регулятор.



Там добавили, что вещатели не готовились к переходу два года, которые отвел на это законодатель - "сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально".



"Досадно, что качество озвучивания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной доселе финансовой поддержке со стороны собственника", - считают в Нацсовете.

Там назвали возмутительным факт, что нарушение закона происходит с пониманием отсутствия инструментов для наказания, "происходит дерзко и с использованием слоганов о высоких целях".

"В сложившейся ситуации по законам именно Уполномоченный должен контролировать выполнение закона о языке. Соответственно выявление, определение нарушений и реагирование лежит исключительно на нем. И простая акцентированная отправка писем регулятору - это слабость, которую надо заменить работой над законодательным совершенствованием института Уполномоченного" , - говорится в сообщении.



Там предлагают усовершенствовать законодательство, а также приступить к разработке экономических рычагов: от штрафов и до системы государственных грантов на создание украиноязычного контента высокого качества.

Нацсовет призвал вещателей четко придерживаться действующего законодательства.

"Мы призываем законодателей изучить ситуацию и внести в законодательство изменения, необходимые для нормализации отношений государственных институтов и медиаиндустрии", - подытожили в регуляторе.

Телеканал "1 + 1" 19 июля показал сериал "Сваты" в украинском дубляже. Однако зрители начали выражать в соцсетях недовольство этим дубляжом - жаловалась как на качество дубляжа, так и просто на язык. 22 июля сериал транслировали на русском.

Народный депутат Николай Княжицкий публично обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой отреагировать на нарушение закона о языке.

23 июля группа "1 + 1 медиа" сообщила, что будет транслировать русскоязычные фильмы и сериалы на языке оригинала , а на украинский переходить постепенно.