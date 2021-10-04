Не поделили такси: в Броварах произошла стрельба, есть раненый
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выстрелил 32-летнему мужчине в грудь и уехал на такси в неизвестном направлении
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции .
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.
Полицейские установили личность злоумышленника и место его пребывания. Им оказался 47-летний житель Броваров. У мужчины изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и патроны.
Правоохранители выяснили, что мужчины навеселе одновременно вызвали такси, а когда приехало авто, не смогли определиться, кто поедет первым. В результате конфликта один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, а затем случайно ранил другого.
Пострадавшему врачи оказали помощь. Его жизни ничего не угрожает, от госпитализации мужчина отказался.
Возбуждено дело об умышленном легком телесном повреждении.
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