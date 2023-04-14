Не поддаваться на провокации: СБУ дала советы украинцам накануне Пасхи
СБУ призывает украинцев максимально соблюдать рекомендации безопасности накануне празднования Пасхи, поскольку возможны любые провокации со стороны врага
Об этом сообщает СБУ.
"Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сегодня СБУ прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать РФ хотя бы минимальную возможность использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.
Следовательно, Служба безопасности призывает граждан накануне праздников:
- ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
- не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;
- без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.
В СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и электронная почта: [email protected]
Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.
- В ночь на 17 апреля в Донецкой области будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00. Все богослужения и религиозные таинства должны пройти в режиме онлайн.
- Украинская система противовоздушной обороны готова к отражению возможных атак врага на Пасху.
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