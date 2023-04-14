Об этом сообщает СБУ.

"Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сегодня СБУ прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать РФ хотя бы минимальную возможность использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.

Следовательно, Служба безопасности призывает граждан накануне праздников:

ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;

без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

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