Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Не поддаваться на провокации: СБУ дала советы украинцам накануне Пасхи

Не поддаваться на провокации: СБУ дала советы украинцам накануне Пасхи

14 апреля, 2023 пятница
13:10
Общество

СБУ призывает украинцев максимально соблюдать рекомендации безопасности накануне празднования Пасхи, поскольку возможны любые провокации со стороны врага

Об этом сообщает СБУ.

"Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сегодня СБУ прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать РФ хотя бы минимальную возможность использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.

Следовательно, Служба безопасности призывает граждан накануне праздников:

  • ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
  • не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;
  • без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

В СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и электронная почта: [email protected]

Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

  • В ночь на 17 апреля в Донецкой области будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00. Все богослужения и религиозные таинства должны пройти в режиме онлайн.
  • Украинская система противовоздушной обороны готова к отражению возможных атак врага на Пасху.
Украина
СБУ
Читайте также:
Європейська Солідарність
12 апреля, 2023 среда
Порошенко и депутаты "ЕС" требуют созвать внеочередное заседание Рады, чтобы разблокировать 30 тыс. грн для военных
МіГ-29 Словаччина
13 апреля, 2023 четверг
Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине
Борислав Береза
Автор
12 апреля, 2023 среда
Видео казни – пример того, что было бы, если бы рашистов не остановила Украина
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
14 апреля
13:01
Обновлено
Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной". В РФ его похвалили
12:57
Устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей: в Одесской области будут судить коллаборанта
12:56
Российские оккупанты на Запорожской АЭС готовятся к содержанию работников на станции, - Энергоатом
12:51
Сергей Шойгу
Новый министр обороны Китая посетит Россию по приглашению Шойгу: подробности
12:41
Марин Ле Пен
Ле Пен заявила, что победа Украины над РФ развяжет Третью мировую войну
12:40
Украинские самозванцы, филфак души и бронированные медведи – 5 книг о том, что нас спасет
12:33
Китайская компания импортировала медь из оккупированной РФ части Украины, - Reuters
12:29
Ездил в РФ зарабатывать. Пограничники в Киевской области обнаружили у священника московского патриархата "компрометирующие материалы"
12:09
OPINION
Казус Спартака Суботы: виноват ли "интеллектуальный пузырь"?
12:08
электроэнергиия
В украинской энергосистеме есть резерв мощности, идет экспорт в Молдову
11:54
В Украину вернули тела еще 82 погибших военнослужащих
11:37
Китай заявил, что не экспортирует оружие сторонам войны в Украине
11:36
В воздушных силах предположили, почему РФ решила запустить производство ракет Х-50
11:33
Министр культуры назначил и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра"
11:12
Утром вблизи железнодорожного депо в Мелитополе раздался взрыв
11:03
В Воздушных силах прокомментировали разрешение Германии передать Украине самолеты МиГ-29
10:57
Враг за минувшие сутки вел огонь по 102 населенным пунктам Украины
10:47
Слив документов Пентагона: Украина может получить ПВО SAMP/T позже, чем было обещано
10:39
Страны Балтии хотят остановить импорт сжиженного газа из РФ
10:36
Бахмут
Россия бросила к вагнеровцам в Бахмут силы регулярной армии, но ВСУ ежедневно деклассируют "элитных" десантников, - Череватый
10:14
За сутки армия врага убила мирного жителя Донбасса, двоих ранила
10:13
ЧВК Вагнера
РФ активизировала наступление на Бахмут, присоединены вагнеровцы и десантники, - разведка Британии
10:02
OPINION
Что делать США, если случится нападение на Тайвань?
10:01
Курс валют в Украине перед выходными: цены на доллар, евро, злотый
09:50
Во всех регионах Украины завершился отопительный сезон
09:48
Обновлено
В США приказали пересмотреть механизм доступа к разведданным после утечки секретных документов
09:41
Во временно оккупированном Крыму сообщили о минировании всех школ, обвиняют в провокации Украину
09:40
Николай Княжицкий
ПЦУ не будет "государственной церковью"
09:29
В результате обстрелов РФ в Харьковской области 13 апреля ранения получили трое гражданских и волонтер
09:20
Алексей Данилов
ВСУ отрабатывают новые виды вооружения, не исключено их применение в Крыму, - Данилов
09:01
За сутки враг нанес 81 удар по населенным пунктам Запорожья: есть разрушение
09:00
В Вышгородском районе Киевщины размыло дамбу: подтоплены улицы и временная переправа в Иванков
08:50
В результате вооруженной агрессии РФ 468 детей погибли в Украине
08:28
ISW сказал, как Кремль может использовать арест журналиста WSJ
08:26
Россия потеряла за сутки в Украине 500 военных, 16 бронемашин и 7 артсистем
08:16
За минувшие сутки россияне обстреляли Херсонщину 68 раз: два человека погибли, четыре ранены
08:08
OPINION
Я не знаю, как объединить эти две страны...
08:00
КНДР провела испытания ракет
В КНДР говорят, что во время последнего пуска тестировали новую баллистическую ракету
07:46
Америка заменит боевую группу, которая тренирует украинских военных в Германии
07:25
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 21-го тура
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV