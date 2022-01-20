Не поддамся на шантаж: футболист "Барселоны", которого выгоняют из клуба, сделал откровенное заявление

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По словам Дембеле, все четыре года, которые он играет за Барселону, о нем пишут ложь.



Вот уже четыре года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят. Слухи обо мне распускают все время. Люди распространяют ложь с единственной целью - навредить мне. Я за это время никогда не отвечал на это и не оправдывался. Отныне я честно отвечу на все, чтобы не позволять себя шантажировать", - начал свое заявление Дембеле.



Полузащитник осуждает всех, кто распространяет информацию о нем.



"Мне 24, и у меня есть недостатки и ошибки, как у всех людей. У меня были непростые периоды, травмы, я переболел коронавирусом. Я хочу опровергнуть то, что я не вовлечен в спортивный проект. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-то намерения, которых я не имею, осуждаю тех, кто говорит что-то от моего имени или от имени агента, которому я полностью доверяю, у меня действующий контракт, и я в полном распоряжении клуба и моего тренера, я всегда выкладывался ради своих партнеров и болельщиков. И это не изменится. Я не способен на мошенничество и тем более не поддамся на шантаж", - заверил Усман Дембеле.



Француз заявил, что сейчас он отдал все дела в руки агентов.



"Как вы знаете, сейчас идут переговоры, и я передал все своим агентам. Мое дело - играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнерами и болельщиками. Прежде всего, нужно сконцентрироваться на главном - на победах. Берегите себя и своих близких", - написал. Дембеле на своей странице.



В комментариях Усмана Дембеле поддержали французские игроки, уже покинувшие "Барселону", - Антуан Гризманн и Люка Динь.

Сообщалось, что в "Барселоне" поставили Усману Дембеле четкий ультиматум: француз должен сменить команду в этом месяце - иначе не будет попадать в заявку на матчи, однако при этом должен постоянно тренироваться с командой.



В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.

24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим футболистом испанского клуба.





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