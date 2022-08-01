Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Лукашенко выполняет задания Путина под прикрытием условного президента Беларуси, но ситуация может измениться. Когда Путин перейдет все границы и применит все ресурсы для очередного наступления, он глобально поставит вопрос относительно Беларуси как участника войны вместе с войсками РФ. Это высокие наступательные операции, которые могут спланировать по всем направлениям. Об этом заявил Путин и Шойгу подтвердил", - заметил Маломуж.

Генерал добавил, что Лукашенко может пострадать от своего окружения, от военных, от населения Беларуси.

"Лукашенко четко держит нос по ветру, но когда встанет вопрос о войне - это угроза и для самого Лукашенко, не только как политика, а как физического лица. Не подчинившись Путину, Лукашенко рискует быть устранен легитимным средством, например, от болезни. И тогда верные РФ военные придут к власти. При таком изменении будет конец режима Лукашенко и Путина. Поэтому Путин сейчас не рискует дожимать Лукашенко", - пояснил Маломуж.

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