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"Не почивать на лаврах, отправив несколько танков": министр иностранных дел Эстонии призвал Германию увеличить военную поддержку Украины

29 августа, 2022 понедельник
12:08
Мир

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Германию увеличить военную поддержку Украины, сказав, что оказанной помощи недостаточно

Об этом он рассказал в интервью Welt.

"Я еще раз призываю наших немецких друзей наращивать поставки оружия в Украину. Мы должны быть скорыми сейчас, мы не можем ждать, мы должны встретиться с нашими вызовами. Мы все еще делаем слишком мало", - сказал Рейнсалу.

Министр понимает, что для Германии сама по себе отправка оружия является огромным изменением и является сложной, особенно психологически.

"Мы не можем почивать на лаврах, отправив несколько танков. Война дорога. Но украинцы приносят настоящие жертвы. Наша обязанность – поддержать их в их борьбе. Это наша моральная обязанность. Потому что мы могли сделать больше для сдерживания "русского зверя" ". Украинцы – самая смелая нация в мире. Но без нашей помощи им не выжить", - отметил Рейнсалу.

Также он призвал ужесточить санкции против России.

"Если мы не готовы принять небольшой ущерб сейчас, ущерб для наших экономик будет гораздо больше позже – если Россию не остановят в Украине. Для этого морально необходимы санкции. Сейчас мы не должны идти на уступки. Одни только разговоры об этом ослабляют нашу европейскую позицию". Надо выстоять и даже усилить санкции... Понимаете, история XX века повторяется, в Украине происходит геноцид. Что мы делаем, чтобы предотвратить это? Как нас будут судить внуки? Эти вопросы беспокоят меня. Мы поколение Черчиллов или Чемберленов? История творится сейчас. бывал в Украине, знаю, что там происходит, бомбы падают на школы, больницы. И мы говорим о том, что наши счета за электроэнергию или газ становятся слишком дорогими. Это нехорошо и может иметь неприятные последствия, но давайте смотреть на это в перспективе" , – сказал Рейнсалу.

  • Напомним, Эстония предлагает включить в восьмой пакет санкций против РФ полное энергетическое эмбарго.

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