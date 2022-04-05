Не планируем подливать масла в огонь, - Китай о войне России с Украиной в ООН
Китай не настроен безучастно наблюдать за ситуацией в Украине
Об этом заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, передает Интерфакс-Украина .
"В вопросе Украины Китай не ищет геополитического собственного интереса. Мы не настроены безразлично наблюдать за ситуацией со стороны, не говоря уже о том, чтобы подливать масло в огонь. Есть только одна цель, которой мы искренне хотим, и это мир. Китай продолжит продвигать мирные переговоры и играть конструктивную и ответственную роль», – сказал Цзюнь.
Дипломат отметил, что Китай продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и соседним странам.
"Согласно международному праву, мирное население должно быть лишено каких-либо форм насилия в вооруженных конфликтах. Атаки на гражданское население не должны происходить", - отметил Цзюнь.
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