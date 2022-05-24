"Не патриот" Винник, "русский шлак" в Украине и феномен украинской песни во время войны

С Виктором Винником, лидером группы "Мэри" пообщается журналистка "Эспрессо" в программе "Волонтеры и война".

Во вторник, 24 мая, в 11:40 в программе "Волонтеры и война" с лидером группы "Мэри" поговорим о феномене украинской культуры во время войны. Как вытеснить "русский шлак" из украинского пространства, "бойкот" русской культуры от Сергея Лозницы и почему Виктор Винник не считает себя патриотом.

Обновлено: разговор переносится из-за проблем со связью.

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