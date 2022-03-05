"Не пахнет вам украинской кровью?": Кулеба заявил, что Shell тайно закупила российскую нефть
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что компания Shell купила российскую нефть во время агрессии РФ против Украины
Об этом он написал в Twitter
"Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей по всему миру требовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", – написал он.
5 марта Bloomberg сообщило, что Shell приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой в размере $28,45 за баррель.
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