Об этом информирует AMU .

Исполняющий обязанности министра юстиции Талибана Абдул Хаким Шараи отметил, что поскольку политические партии не соответствуют исламским законам, известным как шариат, их дальнейшая деятельность не нужна.

"У политических партий нет шариатской основы, они не отвечают интересам нации, и нация этого не хочет. Опыт показал, что нынешнее разрушение страны происходит из-за политических партий", - сказал он.