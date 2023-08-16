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"Не отвечают интересам нации": Талибан запретил деятельность всех политических партий в Афганистане

16 августа, 2023 среда
16:50
Мир талибан

Администрация Афганистана под руководством движения "Талибан" в среду, 16 июля, объявила о запрещении деятельности всех политических партий, заявив, что они не отвечают интересам нации

Об этом информирует AMU .

Исполняющий обязанности министра юстиции Талибана Абдул Хаким Шараи отметил, что поскольку политические партии не соответствуют исламским законам, известным как шариат, их дальнейшая деятельность не нужна.

"У политических партий нет шариатской основы, они не отвечают интересам нации, и нация этого не хочет. Опыт показал, что нынешнее разрушение страны происходит из-за политических партий", - сказал он.

  • 29 марта стало известно, что Фронт национального сопротивления (ФНО), противостоящий контролирующему Афганистан движению "Талибан", объявил о возобновлении партизанской борьбы. Бойцы Фронта атаковали блокпосты талибов на востоке Кабула.
политика
Афганистан
Талибан
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