"Не отвечают дружественному характеру": Кулеба о словах президента Эстонии о вступлении Украины в ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в ЕС понадобится 20 лет
Об этом шла речь во время эфира на одном из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20-30 лет до ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал к этому и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", - сказал Кулеба.
По его словам, Украина уже передала свое возмущение этими словами к эстонского МИД.
"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию в МИД Эстонии, послу Эстонии в Украине. Такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", - сказал министр.
- Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству в Евросоюзе.
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