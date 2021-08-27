"Не отвечают дружественному характеру": Кулеба о словах президента Эстонии о вступлении Украины в ЕС

Об этом шла речь во время эфира на одном из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20-30 лет до ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал к этому и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина уже передала свое возмущение этими словами к эстонского МИД.

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию в МИД Эстонии, послу Эстонии в Украине. Такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", - сказал министр.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству в Евросоюзе.