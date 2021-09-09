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"Не отвечает ожиданиям": в ЕС недовольны правительством талибов в Афганистане

9 сентября, 2021 четверг
18:00
Мир талибан

Новое правительство Афганистана из представителей "Талибана" не соответствует ожиданиям ЕС по формированию инклюзивного переходного правительства

Об этом во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано, сообщает Укринформ.

"Мы приняли во внимание объявление о назначении представителей Талибана на позиции в переходном правительстве Афганистана. Исходя из тех имен, которые были объявлены, это правительство не выглядит инклюзивным и представительским. Это не то, что Талибан обещал", - сказал представитель .

Он напомнил, что одним из пяти показателей оценки ситуации в Афганистане, определенных Европейским Союзом и его министрами иностранных дел, является создание инклюзивного и представительского переходного правительства путем переговоров ..

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"Первый шаг, который они ("Талибан", - ред.) сделали, уже не отвечает этим ожиданиям. Поэтому мы надеемся на создание постоянного правительства Афганистана, которое будет отображать эти принципы инклюзивности, и будет представительским органом для всего афганского общества", - добавил состоянии.

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Афганистан
Талибан
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