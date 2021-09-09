"Не отвечает ожиданиям": в ЕС недовольны правительством талибов в Афганистане

Об этом во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано, сообщает Укринформ.

"Мы приняли во внимание объявление о назначении представителей Талибана на позиции в переходном правительстве Афганистана. Исходя из тех имен, которые были объявлены, это правительство не выглядит инклюзивным и представительским. Это не то, что Талибан обещал", - сказал представитель .

Он напомнил, что одним из пяти показателей оценки ситуации в Афганистане, определенных Европейским Союзом и его министрами иностранных дел, является создание инклюзивного и представительского переходного правительства путем переговоров ..



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"Первый шаг, который они ("Талибан", - ред.) сделали, уже не отвечает этим ожиданиям. Поэтому мы надеемся на создание постоянного правительства Афганистана, которое будет отображать эти принципы инклюзивности, и будет представительским органом для всего афганского общества", - добавил состоянии.