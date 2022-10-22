Не остановят наших защитников, - Зеленский заверил, что российские авиаудары не остановят ВСУ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на вечернее видеообращение Зеленского.

"Даже если враг и может оставить нас временно без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму. И даже сейчас – частично во тьме – жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованное. В отличие от России, которая несет нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло мира. Я хочу подчеркнуть: ни этот удар террористов, ни любые другие подобные их удары не остановят наших защитников. Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

22 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал "еще внимательнее, чем раньше" экономить электроэнергию.

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