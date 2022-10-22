Не остановят наших защитников, - Зеленский заверил, что российские авиаудары не остановят ВСУ
Президент Владимир Зеленский заявил, что никакие российские авиаудары не влияют на работу ВСУ на фронте
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на вечернее видеообращение Зеленского.
"Даже если враг и может оставить нас временно без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму. И даже сейчас – частично во тьме – жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованное. В отличие от России, которая несет нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло мира. Я хочу подчеркнуть: ни этот удар террористов, ни любые другие подобные их удары не остановят наших защитников. Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- 22 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал "еще внимательнее, чем раньше" экономить электроэнергию.
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