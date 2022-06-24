Не остановимся – возьмем свой Эверест, – Зеленский о выполнении условий для членства в ЕС

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном видеообращении.

Он, в частности, остановился на требованиях, которые следует выполнить Украине на пути к членству в Европейском Союзе.

"Разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Не забудем об этом. Не для хвастовства. А для веры в то, что мы точно преодолеем этот путь. Мы преодолели 7 тысяч метров, поэтому не остановимся – возьмем свой Эверест", - убежден Зеленский.

Он напомнил недалекое прошлое.

"Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и на утро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и т.д. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которые требовали от нас все государственные учреждения. чиновники, которые никак не отчитывались перед нами и не подавали электронные декларации, чиновники, для контроля которых не существовало ни специального органа, ни специального суда.Депутаты, которые были неприкосновенными.

Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили", – сказал Зеленский.

"Приватизация. Земельная реформа. Открыты избирательные списки. Децентрализация. НАПК, Антикоррупционный суд, ЦНАПы, государственные услуги в интернете. Действие. Сплит. Анбандлинг. Концессия. Совместное авиационное пространство. Промышленный безвиз. Деолигархизация.

Многое было сделано. Нами сделано! Не забывайте это. Гордимся собой. Давайте уважать себя", — призвал президент.

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