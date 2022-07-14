"Не ошибка, а утверждена военная стратегия": Подоляк об ударах РФ по Виннице, Кременчугу, Часовому Яру и Харькову
Советник президента Михаил Подоляк заявил, что российские ракетные обстрелы украинских городов являются "одобренной военной стратегией" страны-агрессора
Об этом он написал в Twitter.
"Винница, Кременчуг, Часов Яр, Харьков. Атаки РФ на мирные украинские города – не ошибка, а одобренная военная стратегия. Россия не может победить Вооруженные силы Украины в бою, поэтому прибегает к варварству: теракты, разрушение инфраструктуры и массовые убийства мирного населения" , – сказал Подоляк.
По его словам, РФ совершает атаки, чтобы принудить украинцев "к миру любой ценой".
"В Кремле живут по пособиям по ведению войн средневековья: верят, что жестокие преступления могут сломить волю украинцев и принудить их "к миру любой ценой". Но это не работает: каждый теракт объединяет общество и приближает поражение РФ. Придет время расплаты", - добавил он.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.
- 8 июля мы писали, что оккупационные войска усилили ночные обстрелы Харькова. Гибнут мирные жители, разрушаются жилые дома, больницы, школы, детсады, инфраструктура города. То же – в городах и селах области.
- 11 июля в Донецкой области после обстрела ракетами города Часов Яр из-под завалов многоэтажки спасатели достали 30 погибших и 9 раненых. Впоследствии количество погибших от обстрела Россией Часового Яра возросло до 45 человек.
- 14 июля ракетный удар по Виннице унес жизни 22 человек, 115 ранены. Еще 39 человек пока числятся пропавшими без вести.
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