Об этом он написал в Twitter.

"Винница, Кременчуг, Часов Яр, Харьков. Атаки РФ на мирные украинские города – не ошибка, а одобренная военная стратегия. Россия не может победить Вооруженные силы Украины в бою, поэтому прибегает к варварству: теракты, разрушение инфраструктуры и массовые убийства мирного населения" , – сказал Подоляк.

По его словам, РФ совершает атаки, чтобы принудить украинцев "к миру любой ценой".

"В Кремле живут по пособиям по ведению войн средневековья: верят, что жестокие преступления могут сломить волю украинцев и принудить их "к миру любой ценой". Но это не работает: каждый теракт объединяет общество и приближает поражение РФ. Придет время расплаты", - добавил он.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.

8 июля мы писали, что оккупационные войска усилили ночные обстрелы Харькова. Гибнут мирные жители, разрушаются жилые дома, больницы, школы, детсады, инфраструктура города. То же – в городах и селах области.

11 июля в Донецкой области после обстрела ракетами города Часов Яр из-под завалов многоэтажки спасатели достали 30 погибших и 9 раненых. Впоследствии количество погибших от обстрела Россией Часового Яра возросло до 45 человек.

14 июля ракетный удар по Виннице унес жизни 22 человек, 115 ранены. Еще 39 человек пока числятся пропавшими без вести.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb