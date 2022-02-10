Не Олимпиада, а страшный сон: Олимпийский чемпион Абраменко отреагировал на недопуск Украины к соревнованиям во фристайле
Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины в командные соревнования назвал Игры в Пекине страшным сном
Об этом Абраменко написал в Instagram.
Он выложил фото стартового протокола командного турнира в миксте, где отсутствует сборная Украины и написал "Не Олимпиада, а страшный сон".
В преддверии соревнований положительные тесты на COVID-19 сдали украинцы Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.
Таким образом, в составе сборной Украины осталось только двое здоровых спортсменов - олимпийский чемпион Александр Абраменко и Ольга Полюк. Для участия в командных соревнованиях необходимо иметь трое фристайлистов – двое мужчин и одну женщину.
В Пекине медали в командных состязаниях будут разыгрываться впервые на Олимпиадах. В турнире должны были принять участие восемь команд. Он начнется сегодня в 13.00 по киевскому времени.
Сборная Украины была одним из главных претендентов на медали. В нынешнем сезоне Абраменко, Котовский и Новосад дважды добывали бронзу на этапах Кубка мира. С выступлением фристайлистов в этой дисциплине были связаны самые большие надежды на медаль на Олимпийских играх-2022.
Наши олимпийцы не получили за шесть дней Игр в Пекине ни одной награды.
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10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.
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