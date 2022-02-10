Не Олимпиада, а страшный сон: Олимпийский чемпион Абраменко отреагировал на недопуск Украины к соревнованиям во фристайле

Об этом Абраменко написал в Instagram.

Он выложил фото стартового протокола командного турнира в миксте, где отсутствует сборная Украины и написал "Не Олимпиада, а страшный сон".

В преддверии соревнований положительные тесты на COVID-19 сдали украинцы Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.

Таким образом, в составе сборной Украины осталось только двое здоровых спортсменов - олимпийский чемпион Александр Абраменко и Ольга Полюк. Для участия в командных соревнованиях необходимо иметь трое фристайлистов – двое мужчин и одну женщину.

В Пекине медали в командных состязаниях будут разыгрываться впервые на Олимпиадах. В турнире должны были принять участие восемь команд. Он начнется сегодня в 13.00 по киевскому времени.

Сборная Украины была одним из главных претендентов на медали. В нынешнем сезоне Абраменко, Котовский и Новосад дважды добывали бронзу на этапах Кубка мира. С выступлением фристайлистов в этой дисциплине были связаны самые большие надежды на медаль на Олимпийских играх-2022.

Наши олимпийцы не получили за шесть дней Игр в Пекине ни одной награды.



10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb