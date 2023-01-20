Поверьте, что не одним Арестовичем, как говорится. К сожалению, у нас есть целая линейка (или сеть) таких "лидеров общественного мнения", чьи видео и писанина все еще собирают большие аудитории. Этими "гениями" увлекаются, их цитируют. Как будто они являются источником какого-то просветления и истины.

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Почти все они с "экспертной высоты" регулярно говорили или грубо намекали на дремучий и беспросветный провинциализм украинского народа. Делали это с невероятным удовольствием

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Дам совет, как сформировать для себя гигиенический барьер и составить список тех, кто не стоит вашего внимания. Есть один критерий, на котором они все "палились". Почти все они с "экспертной высоты" регулярно говорили или грубо намекали на дремучий и беспросветный провинциализм украинского народа. Делали это с невероятным удовольствием. Также они "экспертно" хейтили всех нас при желании восстановить статус украинского языка. Это была какая-то особая задача для каждого из них.

У профессионалов есть еще целый ряд дополнительных инструментов для выявления таких "лидеров общественного мнения", но вот этого о "хуторянстве" и языке достаточно, чтобы замечать для себя арестовичей.

Важное уточнение. Сейчас они так не жгутся, но регулярно делали это до масштабной войны.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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